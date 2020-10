Dagrecord van ziekenhuisopnames verbroken

Nog nooit werden er op een dag zoveel patiënten met covid-19 opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. In de afgelopen 24 uur ging het om 689 nieuwe ziekenhuisopnames, terwijl dat er op het hoogtepunt van de corona-epidemie in ons land op 28 maart 629 waren. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht op basis van de dagelijkse rapportering van ziekenhuisopnames van de ziekenhuizen.

Er konden op een dag ook 469 mensen het ziekenhuis verlaten, zo blijkt nog uit de rapporteringscijfers. Het verschil maakt dat het aantal ziekenhuisopnames dus steeds verder aandikt, waarschuwt Van Gucht. "Dit is zeer verontrustend. We zouden ons gedrag moeten aanpassen en we zouden dat onmiddellijk moeten doen", klinkt het. "De komende dagen en weken worden heel zwaar voor de ziekenhuizen."

In totaal liggen op dit moment 5.554 patiënten met de infectieziekte in het ziekenhuis, waarmee we gevaarlijk dicht bij de piek van de eerste golf komen, toen op 7 april in totaal 5.715 personen in het ziekenhuis lagen met covid-19.

Vermoedelijk gaan we morgen/woensdag of overmorgen/donderdag ook dat record voorbij, aldus Van Gucht. Gemiddeld liggen patiënten die het coronavirus hebben opgelopen 7 à 8 dagen in het ziekenhuis. Daarvan stroomt 10 tot 14 procent door naar de afdeling intensieve zorgen. Op die intensievezorg-afdelingen liggen momenteel 911 patiënten. Ook daar blijken we niet zo heel ver meer af te staan van het absolute record van 1.285 coronapatiënten die op 8 april op intensieve lagen. We zouden deze week al de kaap van 1.000 coronapatiënten op intensieve zorgen kunnen overschrijden, waarschuwt Van Gucht.

"Als de cijfers niet omlaag gaan en het huidige patroon zich voortzet, riskeren we tegen half november de maximumcapaciteit op de afdelingen intensieve zorgen te overschrijden", herhaalt hij. De afdelingen intensieve zorgen zijn overigens niet zomaar uit te breiden, daarvoor is gespecialiseerd, beschikbaar personeel nodig. Indien we ook daar het plafond hebben bereikt, zouden we niet meteen naar buurlanden Nederland en Frankrijk kunnen kijken, maar volgens Van Gucht zou Duitsland wel een optie kunnen zijn. "Zij doen het beter en hebben een hoge intensievezorg-capaciteit. Het is een optie om naar Duitsland te kijken, Nederland doet dat ook al."

Maar Van Gucht benadrukt dat we vooral nu stappen moeten ondernemen. "Waar we eindigen, weten we nog niet. We moeten vooral nu voldoende hard op de rem gaan staan", aldus de viroloog nog.

(Bron en foto: © Belga)