DAKkan: festival dat de mogelijkheden van daken in de kijker zet

Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 september organiseert de stad Antwerpen het allereerste dakenfestival. Tijdens DAKkan ontdekken bezoekers de stad letterlijk op ongekende hoogtes. Het dakenfestival wil tonen welke mogelijkheden daken kunnen bieden op vlak van openbare ruimte en klimaatbeheersing.

“Daken kunnen in een stedelijke context een belangrijke rol spelen. Zo kunnen ze ruimte bieden voor tal van initiatieven. Veel mensen zijn echter niet vertrouwd met de mogelijkheden van daken, waardoor deze enorme oppervlakte meestal onbenut blijft. Tijdens het laatste weekend van september kunnen geïnteresseerden daarom 11 inspiratiedaken in Antwerpen ontdekken, onder de noemer DAKkan”, stelt schepen voor leefmilieu Nabilla Ait Daoud.

Een uitgebreid programma op daken: van petanque en een yogales tot film of een concert

Voor DAKkan sloegen het EcoHuis, verschillende cultuurcentra en het district Borgerhout de handen in elkaar om interessante en leerrijke activiteiten te organiseren op daken. De stad kon bovendien rekenen op externe partners M HKA, PAKT en Mundo-a die hun eigen dak graag openstelden en voorzagen van een uitgebreid programma.

Caroline Bastiaens, schepen voor cultuur, vertelt: “Het DAKkan-project zorgt ervoor dat de Antwerpenaren hun stad vanuit een andere invalshoek bekijken en op niet-alledaagse plekken ook cultuur kunnen ontdekken. Dit wordt ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring voor velen.”

Zo kunnen bezoekers in Deurne petanque spelen op het dak van Werkhuizen MIN, of wandelen ze op het dak van sporthal Arena, een unieke ervaring. In Borgerhout kunnen sportievelingen terecht op het dak van het Scoutshuis voor een yoga-les of kunnen ouders samen met hun kinderen van de muzikale vertelling Rocky het Klokkie genieten op het spiksplinternieuwe dakterras van het districtshuis. Kinderen die van film houden kunnen ook terecht in het penthouse van Toren 4 in de wijk Luchtbal: daar speelt Rosie & Moussa. Ouders kunnen ondertussen relaxen in de buurtbar. Vanaf 18 uur is er Slam Poetry met een spelletjesprogramma voor de kinderen. Het cultuurcentrum van Ekeren maakt voor een dag van het dak een podium: barokke strijkers wekken er de muzikale mechanische kip van Wim Muyllaert die haar gouden eieren begint te leggen. Districtsburgemeester Koen Palinckx die ook bevoegd is voor cultuur: “In Ekeren hoeft een dak niet gewoon een dak te zijn, het kan ook omgevormd worden tot een reuzegroot podium.”

Lekker eten kan bijvoorbeeld bij de partners van DAKkan. Zowel op PAKT, het M HKA als Mundo-a kunnen bezoekers terecht voor lunches of diners. Bij PAKT kookt Gront met lokaal geteelde groenten, op het M HKA is het JUNO die het beste van de vegetarische keuken toont en Mundo-a verbindt aan het dakdiner een bezoek aan het nieuwe groendak van het EcoHuis en een intiem concert van Lilith.

De dakboerderij van PAKT is heel het weekend vrij te bezoeken. Op het M HKA vinden werksessies plaats over duurzame mode, circulaire economie en ecologische make-up. Filmliefhebbers kunnen op vrijdag- en zaterdagavond terecht op het dak van de universiteit voor bijvoorbeeld The Florida Project of de klassieker Ghostbusters.

Het EcoHuis organiseert tijdens DAKkan verschillende inspiratiewandelingen. Deelnemers aan de wandelingen passeren langs een aantal particuliere daken en ontdekken ter plekke hoe die bewoners hun daken vergroend hebben. Er zijn wandelingen in Berchem, Antwerpen-Noord en Borgerhout. Deze wandelingen zijn al uitverkocht.

Informatiestand groendaken op PAKT

Geïnteresseerden die geen kaartje meer konden bemachtigen voor de inspiratiewandelingen langs groendaken, kunnen wel nog steeds het hele weekend terecht bij PAKT, waar het EcoHuis met een infostand meer inzicht geeft in het nut van groendaken om het veranderende klimaat de baas te blijven.

Zo vinden bezoekers er onder andere informatie over hoeveel water een groendak kan opvangen - waardoor de rioleringen tijdens stortbuien ontlast worden - of leren ze welke premies de stad biedt voor de aanleg van een groendak.

Programma en tickets DAKkan

Alle tickets voor en info over het eerste Antwerpse dakenfestival is te vinden op www.dakkan.be.

Sommige activiteiten zijn gratis, andere betalend. Mensen die gebruik kunnen maken van het kansentarief, krijgen een korting. Aangezien de meeste daken maar een beperkte capaciteit hebben, reserveren bezoekers best op voorhand hun tickets.

(Bericht : Stad Antwerpen)

(Foto van tuin die bezocht wordt tijdens inspiratiewandelingen : ©FrederikBeyens_Nulens)