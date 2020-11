Nu de herfstvakantie een week langer duurt, bieden veel steden en gemeenten noodopvang aan voor kinderen. Bij de meesten is het extra aanbod wel enkel voor kinderen uit kwetsbare gezinnen of kinderen van ouders die in cruciale sectoren werken. Ook in Lint werd een opvangplan voorzien met de hulp van personeelsleden en vrijwillige animatoren.