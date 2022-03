Tijdens een controle op het Koningin Astridplein trof het wijkteam van de Quinten Matsijslei van de Antwerpse politie een dakloze man aan die zijn slaapplaats had ingericht in de fietsenstalling onder het plein. De man werd gecontroleerd en had 11 elektronische apparaten in zijn rugzak zitten. Deze bleken afkomstig uit de nieuwe elektronische parkeerverbodsborden van de stad Antwerpen. De man werd meegenomen voor verhoor.