Het vaccinatiecentrum dat de eerstelijnszone Noorderkempen inrichtte in een loods aan het militair vliegveld in Brasschaat, start op donderdag 25 februari met vaccineren. In die eerste fase worden de zorgverleners uit de eerste lijn gevaccineerd, specifiek zij die het meeste fysiek contact hebben met hun patiënten. Daarna volgen in de eerste fase de zorgverleners uit andere beroepsgroepen.