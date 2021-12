Nieuws Dalende coronacijfers: Wuustwezel, Brecht en Zoersel staan er veel beter voor dan vorige week.

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Het aantal coronabesmettingen in ons land daalt verder. In de periode van 4 tot 10 december waren er nog 13.315 nieuwe infecties per dag, dat is een daling van 22 procent. Er zijn ook minder zieknhuisopnames en er sterven minder mensen ten gevolge van het coronavirus. Ook in onze regio zien we gelukkig hoopvolle cijfers. In Antwerpen kwamen er op twee weken tijd nog 6300 besmettingen bij, dat is een stevige daling tegenover een week geleden. Ook in Wuustwezel, Brecht en Zoersel nemen de cijfers een duik, net als in 17 andere gemeenten. In Kapellen, Boom en Schilde leggen nog wel meer mensen een positieve test af.