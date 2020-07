Dalende trend aantal geboortes in Vlaanderen zet zich door

In 2019 waren er in Vlaanderen 62.862 geboorten. Dat zijn er 1.474 minder dan in 2018 (-2,3%) en 7.217 minder dan in het topjaar 2010 (-10,3%). Sinds 2010 is het aantal geboortes elk jaar gedaald, op 2015 na. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Er werden vorig jaar in Vlaanderen 32.118 jongens en 30.744 meisjes geboren. Dat geeft een verhouding van 51% jongens en 49% meisjes. Elk jaar is er een licht overwicht van jongens onder de geboorten. In alle observatiejaren vanaf 1990 zijn er meer geboorten dan overlijdens. Dat geeft telkens een positief natuurlijk saldo. In 2019 ging het om 62.862 geboorten tegenover 62.420 overlijdens, wat resulteert in een positief saldo van +442 eenheden (+0,07 per 1.000 inwoners). Nog meer statistieken: 13% van de borelingen had in 2019 een buitenlandse (niet-Belgische) nationaliteit. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ligt dat hoger (34%), in het Waalse Gewest lager (9%).

(archieffoto Pixabay)