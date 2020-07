Dalende trend zet zich door

De voorbije week telde ons land gemiddeld 84,7 nieuwe coronabesmettingen per dag. Dat is een daling met 10 procent in vergelijking met de week voordien. Dat blijkt uit de gegevens van Sciensano.

Gemiddeld waren er de voorbije zeven dagen 5,4 overlijdens. Ook dat is een -lichte- daling. Voor het gemiddelde aantal besmettingen keek het gezondheidsinstituut naar de cijfers tot en met zondag. De cijfers van de voorbije drie dagen zijn immers nog niet geconsolideerd.

Het aantal opnames in de ziekenhuizen bedroeg de afgelopen week (tot woensdag) gemiddeld 13,9. Ook dat is een daling met 10 procent. In de vorige periode van zeven dagen waren dat er nog 15,4. Woensdag waren nog 203 patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen, tegenover 268 een week eerder.Op intensive care liggen nu 37 patiënten, vier minder dan vorige week woensdag.

In totaal zijn er nu 61.598 gevallen van het coronavirus in ons land. Er werden 593 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd tussen 22 juni en 28 juni: 334 (56 procent) daarvan in Vlaanderen, 180 (30 procent) in Wallonië, en 79 (13 procent) in Brussel.