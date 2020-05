Acht op de tien Vlamingen denkt dat het deze zomer niet mogelijk zal zijn om een reis naar het buitenland te maken. Dat blijkt uit een bevraging van de Thomas More Hogeschool. Maar toch blijven we dromen want thuisblijven is voor de meesten ook geen optie. Veel mensen kiezen dan maar voor een vakantie in eigen land, en dat hoeft niet de zee of de ardennen te zijn.