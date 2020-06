Dalende trends in coronacijfers

Sciensano legt de focus van haar rapportering niet langer op de dagcijfers, maar wel op de evolutie van de trends. Zo kan de evolutie van de epidemie beter begrepen worden volgens hen. De evolutie zullen we kunnen volgen aan de hand van 7-daagse daggemiddeldes en de vergelijking met de situatie een week eerder.

In de periode van 13/06 tot 19/06 werden er gemiddeld 89 nieuwe besmettingen per dag geteld in ons land. Dat is een daling van 17 procent in vergelijking met de 7 dagen daarvoor (6/06 tot 12/06). Toen zaten we nog aan een gemiddelde van 107 nieuwe besmettingen per dag.

Ook de ziekenhuisopnames gaan naar beneden. De afgelopen 7 dagen (16/06-22/06) werden er gemiddeld 18 ziekenhuisopnames per dag geteld. De week ervoor waren dat er nog 20. Dat is een daling van 11 procent.

Het aantal overlijdens daalt met de helft. In de periode van 13/06 tot 19/06 stierven er gemiddeld 5 mensen per dag aan het coronavirus. De week daarvoor waren dat er nog 10.

