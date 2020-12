Daling coronacijfers verzwakt

In de periode van 29 november tot 5 december werden per dag gemiddeld 2.154 nieuwe besmettingen geteld, goed voor een daling met 7 procent. Daarmee komt het totale aantal mensen dat de voorbije maanden positief testte op COVID-19 uit op 594.572. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Verder stierven in de periode van 29 november tot 5 december dagelijks gemiddeld 102 mensen aan het coronavirus in ons land. Dat is een daling met 19,4 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien. Alles samen stierven in België sinds de uitbraak van de pandemie al 17.507 mensen aan het coronavirus. Het aantal ziekenhuisopnames omwille van COVID-19 klokte in de periode van 2 tot 8 december af op 192,7 per dag. Dat is nog steeds een daling met 6 procent, maar het ligt wel licht hoger dan het cijfer dat de dag voordien werd gemeld. Volgens de meest recente cijfers liggen er momenteel 3.143 coronapatiënten in het ziekenhuis (-4 procent), waarvan er 676 op intensieve zorgen liggen (-7 procent). De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, zakt licht naar 8,6 procent.

In 12 van de 30 gemeenten blijft het aantal gevallen status-quo. Zoals in Antwerpen bijvoorbeeld. Daar zijn op twee weken tijd 1529 besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 20 minder dan gisteren. In nog zeven andere gemeenten is er ook een lichte daling. In tien gemeenten is er zelfs een kleine stijging. In Boechout komen er vijf besmettingen bij.

Antwerpen 1529

Zoersel 115

Schoten 102

Brasschaat 93

Brecht 85

Kapellen 77

Malle 67

Stabroek 60

Schilde 58

Kalmthout 56

Essen 51

Mortsel 51

Wuustwezel 46

Rumst 44

Edegem 43

Wommelgem 41

Zwijndrecht 41

Boechout 37

Borsbeek 37

Kontich 33

Boom 26

Ranst 24

Wijnegem 24

Hemiksem 23

Aartselaar 20

Lint 19

Schelle 19

Niel 18

Zandhoven 18

Hove 16

