Er liggen opnieuw minder dan duizend mensen met COVID-19 op intensieve zorgen. Dat blijkt zaterdag uit de dagelijkse cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Van de 998 zieken op intensieve zorgen hadden 637 beademing nodig. In de Belgische ziekenhuizen lagen vrijdag in totaal 4.213 patiënten met een coronabesmetting, of 22 procent minder dan op vrijdag 20 november. Op intensieve zorgen lagen er vrijdag 998 patiënten, of 21 procent minder dan een week eerder. De voorbije zeven dagen is het aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen afgenomen met 258. In de zeven dagen tot en met 27 november kwamen er gemiddeld 244,9 patiënten bij in de Belgische ziekenhuizen, een afname met 29 procent. Tussen 21 en 27 november zijn 1.714 bevestigde COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, terwijl 2.390 mensen het ziekenhuis konden verlaten. Ook de andere indicatoren blijven in dalende lijn gaan. Zo werden van 18 tot 24 november gemiddeld 2.546,7 besmettingen per dag geregistreerd, een daling met 36 procent. Het aantal overlijdens slonk in die periode met 20,2 procent tot een gemiddelde van 143,9 per dag. Van 18 tot 24 november zijn er 1.007 sterfgevallen gerapporteerd. Het reproductiegetal of de r-waarde, de mate waarin zieke personen anderen besmetten met het coronavirus, lag tussen 21 november en 27 november op 0,791. Van 18 tot 24 november werden dagelijks gemiddeld meer dan 28.600 tests uitgevoerd. De positiviteitsratio bedroeg 11,5 procent. Sinds het begin van de epidemie zijn in België 570.829 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het virus kostte aan 16.339 mensen het leven.Foto Belga