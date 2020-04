Daling patiënten in ziekenhuizen zet zich door

De belasting van de ziekenhuizen in ons land door het coronavirus blijft verder afnemen. Dat blijkt uit een nieuwe update van het crisiscentrum.

Er zijn 217 nieuwe opnames geteld in de voorbije 24 uur. Er liggen nog 4.195 coronapatiënten in het ziekenhuis, een daling met 160. Er zijn 241 nieuwe overlijdens geteld. Daarvan zijn er wel 58 nog van eergisteren uit de Vlaamse woonzorgcentra, die nog niet waren gerapporteerd. Er zijn nu al 6.917 mensen overleden aan het virus in ons land. Meer dan de helft (53 procent) van hen liet het leven in een woonzorgcentrum.

(foto © Belga)