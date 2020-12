Daling van nieuw aantal ziekenhuisopnames vertraagt

De coronacijfers lijken te stagneren. Tussen 28 november en 4 december raakten iedere dag nog 2.133 mensen besmet met het coronavirus. Er vielen dagelijks gemiddeld 106 dodelijke slachtoffers te betreuren. Daarnaast werden er iedere dag bijna 30.000 testen uitgevoerd. Het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal testen blijft hangen op 8,8 procent. Dat betekent dat bijna 9 op de 100 testen positief waren.

In onze regio krijgen we een zeer divers beeld: in 14 gemeenten tellen we lichte stijgingen: in Essen, Kalmthout en Zwijndrecht gaat het om vier extra besmettingen. In de andere gemeenten om één of twee gevallen meer. In Kontich, Lint, Niel en Stabroek verandert er niets. In enkele andere gemeenten zien we dan weer fikse dalingen: in Brasschaat min 13, Brecht min 8 en Malle ook min 8, in de overige gemeenten gaat het om lichte schommelingen.



Antwerpen 1500

Zoersel 113

Schoten 99

Brasschaat 91

Brecht 85

Kapellen 79

Malle 68

Schilde 61

Stabroek 58

Kalmthout 56

Mortsel 52

Essen 48

Wuustwezel 47

Edegem 45

Rumst 44

Zwijndrecht 41

Wommelgem 39

Borsbeek 36

Kontich 33

Boechout 32

Boom 26

Wijnegem 25

Hemiksem 23

Ranst 21

Aartselaar 20

Lint 19

Schelle 19

Niel 18

Zandhoven 18

Hove 15

(Themabeeld: © Pixabay)