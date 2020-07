Dan toch geen bloemencorso in Loenhout

Het blijft maar afzeggingen regenen voor evenementen dit najaar. Zo zal er dan toch géén Bloemencorso plaatsvinden in Loenhout. Een kleine maand geleden - zag u nog in het ATV-nieuws - dat de organisatoren er wél voor wilden gaan, in een afgeslankte versie weliswaar. Maar nu komen ze toch terug op die beslissing.

Reden daarvoor is volgens hen de tool die de overheid ontwikkelde om te testen of een evenement veilig genoeg is. Volgens dat model was de Boemencorso in bepaalde gevallen onveilig, en werden er te weinig covid-maatregelen getroffen. De organisatie zegt niet aan alle vragen te kunnen voldoen. Zo is het volgens hen bijvoorbeeld onmogelijk om van elke bezoeker de contactgegevens te vragen, en om wc's voortdurend te reinigen. En dus werd er uiteindelijk - met pijn in het hart - maar beslist om de handdoek te gooien. De volgende Bloemencorso is nu gepland op 12 september 2021.

(foto : Bloemencorso Loenhout)