Dan toch voetbal in de Pro League in de provincie Antwerpen

Er mag dan toch voetbal gespeeld worden in de provincie Antwerpen, maar enkel dan op professioneel niveau. Dat heeft het kabinet Weyts zonet bekend gemaakt.

De voetbalwedstrijden in Pro League kunnen dan toch gewoon doorgaan. Er was tot vanmiddag twijfel, maar Ben Weyts heeft nu de knoop doorgehakt. Antwerp en Beerschot kunnen dus de wei in voor hun eerste competitiewedstrijden. Publiek is nog niet toegelaten in de stadions.

(Bron HLN/VTM)