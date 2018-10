Tomorrowland brengt dance-event The Garden of Madness naar Sportpaleis

Tomorrowland brengt het dance-event The Garden of Madness van Ibiza naar het Antwerpse Sportpaleis.

In het weekend van 14 en 22 december wordt de eerste indooreditie georganiseerd. Daarbij zijn het podium, de decoratie, de show en de special effects in handen van het Tomorrowland-team. De gastheren zijn dj-broers Dimitri Vegas & Like Mike. Zij krijgen achter de draaitafels gezelschap van: Armin van Buuren en Netsky. De Nederlandse rapper Lil Kleine en dj-EDM Nicky Romero maken de line-up compleet.