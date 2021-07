Dancing Dimi moet buigen voor Schotse vriend

700 bruggen in Vlaanderen vertonen zware gebreken, en 48 zijn zelfs in zeer slechte staat. Steeds meer bruggen en viaducten raken dus in verval. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters maakt daarom extra geld vrij om die bruggen te herstellen. Maar de brug over de E313 in Wommelgem, die al een jaar of twee afgesloten is, zal pas vanaf volgend jaar vernieuwd worden. Het is dus nog even wachten.