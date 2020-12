Voetbalclub Antwerp is tijdens de competitiewedstrijd van vandaag tegen Club Brugge met een bewustmakingsactie gestart in samenwerking met de zelfmoordlijn 1813. In de nieuwe tribune 4 worden enkele spandoeken opgehangen om de boodschap kracht bij te zetten. "Als Stamnummer 1 wil RAFC het voortouw nemen en aandacht vragen voor een onderwerp dat binnen het voetballandschap vaak gemeden wordt: mentaal welzijn", klinkt het in een persmededeling. "Net daarom steken we de organisatie van de zelfmoordlijn een handje toe en helpen haar met een bewustmakingscampagne." Antwerp verwijst naar de huidige coronacrisis. Onder meer de maatregelen die gelden om de pandemie af te remmen, zorgen voor bijkomende uitdagingen op sociaal, maatschappelijk en mentaal vlak. "Als voetbalclub zijn we ons er maar al te goed van bewust dat voetbal een lichtpunt kan zijn in donkere tijden. Maar soms is dat beetje licht niet voldoende. Donkere gedachten en eenzaamheid hebben in dit moeilijke jaar bij veel mensen jammer genoeg een voet in huis gekregen. Als voetbalclub dragen wij een verantwoordelijkheid naar onze grote Rood-Witte community. Daarom de oproep: Wees er voor elkaar." RAFC zal een hele maand lang op zijn communicatiekanalen aandacht blijven vragen voor deze problematiek en voor de mogelijkheden die de zelfmoordlijn biedt aan alle mensen die met vragen zitten.Foto Belga