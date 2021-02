Nieuws Dancing R&B 'over te nemen door de overheid'

Vanmiddag vergadert het overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land over de coronamaatregelen die van kracht zijn. Wellicht komen er versoepelingen voor kappers en dierentuinen. Intussen laten ook ándere sectoren van zich horen. Zoals de horeca en het nachtleven. Volgens discotheek-uitbater Nourdin Ben Sallim van dancing Red & Blue is er maar weinig aandacht voor hun sector in deze coronacrisis.