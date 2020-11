Na de federale regering heeft nu ook de Vlaamse regering beslist om de zorgsector beter te gaan verlonen. Werknemers krijgen een opslag van gemiddeld 6 procent. Mooi nieuws voor het zorgpersoneel, intussen blijft het in de woonzorgcentra alle hens aan dek om de bewoners te helpen. In Berchem en Halle-Zoersel is het leger ingeschakeld. En in Antwerpen gaan studenten helpen om de druk op het personeel te verlichten.