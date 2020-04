Het dagelijkse applaus voor de zorgverleners, het blijft hartverwarmend. Maar in heel wat Antwerpse straten gaat het om meer dan applaus. Op sommige plekken wordt er ook muziek gespeeld. Zoals in de Waaslandstraat in Hoboken. Daar trakteert bewoner Walter zijn buren elke avond op een miniconcertje. Hij speelt elke dag telkens een ander nummer op zijn saxofoon of klarinet. Intussen een gekend en geliefd ritueel bij de buren, die vanop veilige afstand genieten. U kan nu ook even meegenieten.