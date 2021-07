Dankzij meevaller extra veel prikken deze week

Een patrouille van de mobiele eenheid van de Antwerpse politie merkte zaterdagavond een voertuig op in de Steynstraat in Hoboken. De wagen draaide aan hoge snelheid de straat in en de bestuurder verloor ei zo na de controle over het stuur. Hierbij kon een aanrijding met een ander voertuig maar nipt vermeden worden. De patrouille deed teken naar de bestuurder om zich aan de kant te zetten voor een controle, maar de man drukte het gaspedaal in en reed aan hoge snelheid weg via de Antwerpsesteenweg. De man maakte hierbij verschillende verkeersovertredingen, negeerde een rood licht en reed op de trambedding. In de Kloosterstaat reed hij tegen de richting een straat in. Op dat moment worden er snelheden rond de 90 kilometer per uur gehaald in een zone 30. Uiteindelijk eindigde de achtervolging toen de wagen op het kruispunt Oudestraat - Notelaarstraat tegen een woning, een lantaarnpaal en een geparkeerde wagen crashte. Desondanks probeerde de bestuurder nog verder te rijden. Dit kon door de politie verhinderd worden, waarna de man meteen gearresteerd werd. De bestuurder (20) bleek onder invloed van alcohol en drugs. Het was bovendien niet de eerste keer dat hij hierop betrapt werd. Hij beschikte enkel over een voorlopig rijbewijs, waarmee hij op dat moment niet mocht rondrijden. Hij had ook geen L ophangen en reed zonder begeleider. Hij verklaarde dat hij niet had gemerkt dat de politie achter hem reed, ondanks de sirenes en de blauwe lichten. Gezien de inbreuken en het levensgevaarlijke rijgedrag van de man werd beslist het voertuig, dat toebehoorde aan zijn vader, in beslag te nemen. De man zelf zal zich voor de politierechter moeten verantwoorden. Zowel de gevel van de woning, de geparkeerde wagen als de verlichtingspaal die de man had geraakt bij zijn crash liepen de nodige beschadigingen op.