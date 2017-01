Nieuws VIDEO Man die baby Grace vond : "Het is een schok"

In Wijnegem is gisteravond een ontvoerde baby te vondeling gelegd. Het kind was maandag als vermist opgegeven. Baby Grace werd ontvoerd door haar vader in Henegouwen. Hij legde het kind aan een willekeurig huis langs de drukke Merksemsebaan in Wijnegem. Bewoners vonden het krijsende meisje.