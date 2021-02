De Vlaamse overheid heeft al heel wat steunmaatregelen uitgekeerd en Antwerpen is daarin koploper. De Antwerpenaar vroeg in totaal 29 miljoen euro aan steun aan het Vlaamse coronasteunpakket tijdens de tweede golf. De Vlaamse overheid keerde in totaal meer dan 225 miljoen uit. Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) opvroeg.Het gaat dan vooral om de hotelsector en de horeca. Maar ook groot- en detailhandel, en de kunst- en evenementsector vroegen massaal om steun. Ondernemingen die een omzetdaling van minstens 60 procent konden aantonen, in vergelijking met vorig jaar, kwamen hiervoor in aanmerking.