Dansen voorbij je grenzen

Op golfterrein Rinkven in Schilde stelde topgolfer Thomas Pieters samen met Nicolas Colsaerts en Thomas Detry de Belgian Knockout 2018 voor. Dat is het eerste Belgische topgolftornooi in 18 jaar, en helemaal het geesteskind van Antwerpenaar Thomas Pieters. Het doel is om het Belgisch golf een boost te geven. En topper Pieters, die is er helemaal klaar voor.