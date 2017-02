Dansgroep uit Mortsel treedt op voor NBA basketbal wedstrijd

Are U Famous, een dansgroep uit Mortsel, heeft er alweer een bijzonder avontuur opzitten. In de Verenigde Staten deze keer. De dansers mochten optreden voor een wedstrijd van de NBA, dat is de grootste basketbal-competitie ter wereld. De groep mocht het terrein op voor aanvang van de partij tussen de Boston Celtics en de LA Lakers.



22.000 mensen zitte hier in het publiek. En de Amerikanen bleken danig onder de indruk van de groep uit Mortsel. Want de reacties waren unaniem lovend. En qua show-gehalte zijn ze daar toch wel wat gewend in de States. Maar Are U Famous heeft dus duidelijk indruk gemaakt. Ze zijn zelfs al gevraagd om nog eens terug te komen. En dan mogen ze zelfs optreden tijdens de pauze. Een eer die normaal enkele lokale cheerleaders te beurt valt. Maar binnenkort dus misschien ook enkele jongens en meisjes uit Mortsel.