De Proefkonijnen toch met nieuwe voorstelling

De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad leidt meteen tot een eerste afgelasting. Het concept Grid aan de Middenvijver op Linkeroever zal niet doorgaan. Vanaf augustus zouden daar normaal een maand lang optredens zijn, maar nu beslist is dat ook in augustus een evenement maximaal 400 aanwezigen mag tellen, gooien de organisatoren de handdoek in de ring. Zij hielden rekening met 800 aanwezigen en zeggen dat het financieel niet mogelijk is om daar nu nog 400 van te maken.