Dat stemmetje 'mutti mutti' is me altijd bijgebleven

"Kindvluchtelingen, wrakhout van de oorlog" zo heet het boek dat Eddy Smets uit Schoten schreef. Het gaat over zijn ervaringen als kind van 10 jaar tijdens de tweede wereldoorlog. Eddy's vader had tijdens de oorlog de kant van de Duitsers gekozen, en vluchtte op het einde van de oorlog met zijn vrouw en drie kinderen naar Duitsland. Daar raakten ouders en kinderen van elkaar gescheiden. Eddy schreef nu een boek over zijn belevenissen in het Duitsland van 1944.