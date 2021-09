Vandalen hebben afgelopen weekend voor duizenden euro's schade toegebracht in nieuwe appartementen in kasteel Runcvoorthof in Merksem. Het is al de vijfde keer dat vandalen deze site viseren. Al sinds november zijn er renovatiewerken aan de gang en worden in het kasteel moderne gezinswoningen en commerciele ruimtes gebouwd. De daders vernielden deze keer onder andere het buitenschrijnwerk en ze sloegen het interieur kort en klein, goed voor duizenden euro's aan schade. De politie voerde een sporenzoek uit. Wie verantwoordelijk is voor de vernielingen is nog niet duidelijk.