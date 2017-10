David Goffin in topvorm voor European Open in Antwerpen

Zondag start in de Lotto Arena de tweede editie van de European Open. En vandaag werden de laatste namen bekendgemaakt van het deelnemersveld.



Zo zal ook Jo-Wilfried Tsonga nog opdraven, de Fransman van 32 is de nummer 18 op de wereldranglijst. Twee andere Fransen, de winnaar van vorig jaar, Richard Gasquet en Gaël Monfils moeten door blessures afhaken. De blikvanger volgende week wordt natuurlijk David Goffin, onze landgenoot die in de top 10 van de wereld staat en goed op dreef is. Hij won de voorbije weken zelfs twee tornooien en is ook in Antwerpen een favoriet voor de titel.

(foto ©Belga)