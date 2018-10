David Goffin niet op European Open in Antwerpen

Slecht nieuws voor de European Open, het tennistornooi in Antwerpen. Want publiekstrekker David Goffin zal er niet bij zijn.



De beste Belgische tennisser maakt een einde aan z'n seizoen. De reden is een vervelende blessure aan de elleboog van de nummer 11 van de wereld. Naast de Masters moet Goffin daardoor ook de European Open in Antwerpen aan zich laten voorbijgaan. David Goffin was hét uithangbord voor dat tornooi. De European Open start over 12 dagen.