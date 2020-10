De Antwerpse coronacijfers

Het Coronavirus slaat hard toe. Ook in het Antwerpse. In deze tabel lijsten we alle gemeenten uit ons zendgebied op. U ziet er het aantal besmettingen dat er de voorbije twee weken is bijgekomen. Tussen haakjes ziet u het verschil met gisteren. Antwerpen 3337 (+190)Schoten 128 (+14) Schilde 120 (+14) Brasschaat 110 (+7) Brecht 107 (+8) Edegem 99 (+11) Kapellen 94 (+9) Stabroek 81 (+10) Zwijndrecht 75 (+11) Kontich 74 (+3) Mortsel 73 (-2) Hemiksem 71 (+2) Boom 68 (+8) Aartselaar 64 (+7) Ranst 59 (+5) Wijnegem 58 (+2) Zoersel 57 (+0) Rumst 52 (+14) Wuustwezel 50 (+4) Borsbeek 47 (+3) Schelle 41 (+1) Essen 40 (-1) Wommelgem 40 (+3) Malle 39 (+5) Kalmthout 37 (+2) Niel 35 (+1) Zandhoven 34 (+2) Boechout 32 (+2) Lint 25 (-1)Hove 21 (+0)