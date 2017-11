"De Arenberg dreigt te verdwijnen"

"Laat de Arenberg de Arenberg blijven", dat is de noodkreet die het Antwerpse cultuurhuis de wereld in stuurt. Momenteel wordt de werking van De Arenberg ondersteund door de Provincie, maar vanaf 1 januari wordt dat een bevoegdheid van de stad. Het cultuurhuis is bang dat ze daardoor minder werkingsmiddelen zullen hebben en dat voorstellingen bureaucratische vertraging zullen oplopen, kortom dat de Arenberg de Arenberg niet meer zal zijn. Onder de hashtag 'Red De Arenberg' verspreidt het Antwerpse cultuurhuis een open brief die al door 105 artiesten werd ondertekend. Onder andere Gene Bervoets en Kommil Foo zetten zich al achter de actie.

Foto: Google Streetview