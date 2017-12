De Backer wil illegale handcarwashes van de straat af

Op vraag van het parket van Antwerpen verspreidt de politie volgend opsporingsbericht Zondagavond 3 december verliet de 79-jarige Jacob VERSCHOOR het “Joostens- instituut” gelegen aan de Kapellei in Zoersel. Omstreeks 04.00 uur werd hij nog gezien in de omgeving van zijn woning gelegen in de Jozef Van Craenstraat in Schoten. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Mijnheer Verschoor is 1m72 lang en zwaar gebouwd. Hij heeft kort grijs haar en dikke wenkbrauwen. Hij spreekt Nederlands met een Hollands accent. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een geruite pyjamabroek, een kakikleurige halflange parka met legermotief en pantoffels. Het is mogelijk dat hij een wandelstok bij zich heeft. De man kan verward overkomen. Hebt u Mijnheer VERSCHOOR nog gezien, of weet u waar hij is, gelieve dan contact op te nemen met de speurders. Tips zijn welkom via het gratis nummer 0800/30300 of per mail : opsporingen@police.belgium.eu.