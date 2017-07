Beni Falafel in de Lange Leemstraat werd onlangs uitgeroepen tot beste falafel-eethuis ter wereld. Dat is de bevinding van World Bnei Akiva, een vereniging van Joodse jongeren over heel de wereld.

'The best vegeterian food' prijkt al tientallen jaren op de etalage van Beni Falafel in de Lange Leemstraat. En dat is geen loze slogan, zo blijkt nu. World Bnei Akiva, vroeg zijn leden overal ter wereld om na te gaan waar men de beste falafel kon eten. Beni haalde met 9,4 de hoogste score. In de zaak kom je ook heel de wereld tegen, Joden, Indiërs, Belgen, toeristen, het is er altijd een gezellige drukte. Grappig zicht is dat de falafelbroden worden warm gehouden door oude strijkijzers.

Beni was trouwens de eerste die met falafels in Antwerpe uitpakte. Dat was nog in de Pelikaanstraat. Later verhuisde hij naar de Lange Leemstraat. Beni zelf is enkele jaren geleden gestopt. De zaak wordt nu uitgebaat door en familielid, Harris Malkoc. Wie wil gaan proeven moet wel snel zijn, op 31 juli gaat de zaak in jaarlijkse vakantie.