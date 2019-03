De beste stoofvlees - frietjes eet je in de Ciro's

De beste frietjes met stoofvlees kan je eten in het bekende Antwerpse restaurant Ciro's.

Deze voormiddag nam eigenaar Eugene Haesaerts de prijs, uitgereikt door de Gazet van Antwerpen, in ontvangst. Ciro's kent een rijke geschiedenis in het brengen van klassieke Belgische vlees- en visgerechten.

Nu mag het dus ook de pluim voor beste stoofvlees met friet op haar hoed steken. Njam-chef Jan Buytaert was één van de drie culinaire experten die besliste dat Ciro's met de prijs mocht gaan lopen. De Ciro's haalde het voor De Arme Duivel in Antwerpen en 't Voorhuys in Merksem.

De top-10 van de lezer wordt aangevoerd door De Bomma in Antwerpen, dat binnenkort een tweede restaurnat opent.

(foto © GvA - Joris Herregods)