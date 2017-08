De bestuurster van de auto die gisteravond op een lijnbus knalde in de Van de Wervestraat aan het Sint-Jansplein, had te diep in het glas gekeken. De vrouw uit Antwerpen moest haar rijbewijs meteen voor vijftien dagen inleveren. Bij het ongeval vielen negen lichtgewonden. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. En de brandweer moest drie inzittenden uit twee auto's bevrijden.