De Block: "België kan vaccineren tegen covid-19 vanaf maart"

Gemiddeld worden nu dagelijks meer dan 1000 mensen besmet met het corona virus. In heel wat gemeenten in onze regio is die stijgende trend ook waar te nemen. Enkel in Borsbeek daalt het besmettingscijfer , over de laatste twee weken. In Brecht, Wijnegem, Hemiksem, Kalmthout, Zandhoven en Lint blijft het status- quo.