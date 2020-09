De Block: "Respecteer de maatregelen"

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft vanmiddag gereageerd op de stijgende coronacijfers. "Ik maak me zorgen, het virus blijft gevaarlijk. Mensen moeten de maatregelen respecteren. Als er meer besmettingen zijn, maak ik me altijd zorgen", aldus De Block. "Ik weet dat de maatregelen niet leuk zijn, maar het is nodig dat we ze blijven respecteren, vooral de quarantaine is zeer belangrijk. Alle maatregelen moeten zoveel mogelijk gerespecteerd worden. Er komen opnieuw meer mensen bij elkaar, scholen zijn opengegaan, sportclubs hervatten, kortom, er is meer verkeer tussen de mensen en dat geeft het virus kracht en dat moeten we vermijden."

De vraag of er bijkomende maatregelen nodig zijn, wimpelt de minister af. Voor haar is het belangrijk dat de bestaande maatregelen gerespecteerd worden. "De maatregelen moeten volgehouden worden, anders krijgen we dat virus niet in bedwang. Het is zeer belangrijk dat de mensen zelf beseffen dat het een gevaarlijk virus blijft. Er zijn nog altijd ziekenhuisopnames. Er sterven nog altijd mensen."

Foto Belga