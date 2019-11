Een hommage-musical over het leven van Gaston en Leo. Dat is de ultieme droom van Kobe Van Herwegen en Dirk Van Vooren. Exact dertig jaar na het einde van het komische duo, in het voorjaar van 2023 zal dat zijn, zal de musical in première gaan in Theater Elckerlyc. Zowel de familie van Leo als die van Gaston staan achter de plannen van de hommagemusical. Wie sketches en imitaties verwacht is er aan voor de moeite want de musical vertelt het verhaal "achter" de vriendschap tussen de twee grootste komieken van Vlaanderen.