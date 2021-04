Laten we eens naar de coronacijfers kijken. De voorbije week waren er gemiddeld 250 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Dat is een daling. In totaal lagen gisteren 3116 covidpatiënten in het ziekenhuis. En er werden per dag nog gemiddeld 3596 positieve testen afgelegd. Ook dat is minder dan de week ervoor. Al moeten we hier rekening houden met Pasen, dan gaan mensen minder snel naar de dokter voor een test.