750bewoners kwamen afgelopen vrijdag het jubileumjaar voor Berendrecht en Zandvliet afsluiten tijdens de inhuldiging van het kunstwerk ‘het DNA van de Polder’ en een spectaculaire vuur- en lichtshow. Dit jaar vierde het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo het 900-jarig bestaan van Berendrecht en Zandvliet. Eerder dit jaar daagde televisiefiguur Sieg De Doncker alle inwoners van Berendrecht en Zandvliet uit om samen allerhande opdrachten tot een goed einde brengen. Zo werden Berendrecht en Zandvliet vijfsterrendorpen tijdens het slotfeest van ‘Sterren van de Polder’. Gisteren werd het feestjaar afgesloten met de inhuldiging van het kunstwerk ‘Het DNA van de Polder’ en een vuurwerkshow. “Het kunstwerk toont in negen taferelen het DNA-profiel van de Polder”, legt kunstenaar Albert De Vree uit. “Het gaat om negen gelaste verbindingen, omdat het menselijk DNA-profiel uit evenveel delen bestaat, maar het getal verwijst ook naar 900 jaar Berendrecht en Zandvliet. Onderaan plaatste ik de industrie, omdat onze dorpen in de schaduw van de Antwerpse haven liggen. Dan volgen folklore en sport. Daarboven staan stroperij en smokkelen. Verder symboliseert het werk de visserij en de innige verbinding tussen Berendrecht en Zandvliet sinds 1328. Bovenaan zie je ratten, de bijnaam voor de inwoners van Berendrecht, en kieviten, zoals ze de mensen van Zandvliet noemen, en een reigersnest. Helemaal op de top staan tulpen, omdat die voor onze streek een belangrijke rol spelen. Het beeld bestaat volledig uit inox en roestvrij staal en is in totaal met de sokkel erbij circa vier meter hoog.” De kunstenaar deed een beroep op laatstejaars lastechnieken van PITO Stabroek en leerkrachten Ward Hendrickx en Rune Bastiaenssens voor het lassen van het beeld. “Dit project zagen we als een uitdaging voor onze leerlingen”, zegt Hendrickx. “Zowel qua constructie als opbouw is het een uniek stuk. De leerlingen werkten telkens per twee een aantal dagen aan het beeld, maar uiteindelijk heeft de hele klas eraan meegewerkt. De laswerken zijn volledig volgens plan verlopen en we zijn trots op het resultaat.” Districtsschepen voor cultuur en erfgoed Rudi Sempels bedankte alle vrijwilligers die het 900-jarig bestaan van Berendrecht en Zandvliet tot een groot succes maakten: ”Bedankt kunstenaar Albert De Vree, de leerlingen van het zesde jaar en de leraars van PITO Stabroek en firma Ivens voor de goede samenwerking bij de realisatie van het kunstwerk. En een grote dankuwel aan onze bewoners die samen een groot samenhorigheidsgevoel creëerden. Zij zijn onze Sterren van de Polder. Door de inzet van honderden bewoners werden we vijfsterrendorpen en werd er gefeest in het Armenstraatje met wel 2000 aanwezigen.’ Het kunstwerk staat op de hoek van de Derdeweg met de Zoutestraat. Dat is een symbolische plaats: op de grens van Berendrecht en Zandvliet en ook op de grens van de haven en de dorpen.