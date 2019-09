Een bewoner van de Helenalei in Antwerpen werd woensdagnacht slachtoffer van een overval in de hal van zijn appartementsgebouw. De man van 72 kwam thuis toen hij werd omgeduwd door drie verdachten. De verdachten hadden zijn tas uitgekieperd en waren vertrokken. Het slachtoffer verwittigde de politie en kon de verdachten volgen tot in de Albert Grisarstraat. Het snelleresponsteam van de Antwerpse politie kon de drie verdachten treffen aan het Professor Claraplein. De twee vrouwen (22 en 25) en de man (18) bleken goed gekend bij de politie en werden door het slachtoffer herkend. Eén van de dames bleek bovendien geseind voor verhoor in een ander dossier. Langs de afgelegde route vond de politie verschillende spullen uit de tas van het slachtoffer die door de verdachten waren meegenomen en nadien weggeworpen, onder andere een rol keukenpapier en een rol plakband. De drie verdachten werden gearresteerd en worden voorgeleid.