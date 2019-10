Deze ochtend gaf Jan Jambon in Wakker op Zondag een verklaring voor het magere aantal Antwerpse ministers in de Vlaamse regering. Geen enkele minister komt uit Antwerpen stad. Jambon zelf komt wel uit Brasschaat. Limburg is deze legislatuur het best vertegenwoordigd en heeft met Wouter Beke, Zuhal Demir en Lydia Peeters drie ministers in de regering.