Nieuws De clinicam-app. De app van de cliniclowns voor zieke kinderen: "Super dat ze met elkaar in contact kunnen komen."

De cliniclowns hebben een app. Daarmee kunnen ze online in contact komen met de langdurige zieke kinderen. De clowns zitten in een studio in Wilrijk. De kinderen zitten gewoon thuis of in het ziekenhuis. Maar via webcams kunnen ze elkaar zien en ook met elkaar spreken. De app zorgt er voor dat iedereen dat ook gewoon simpel op zijn eigen gsm kan zien.