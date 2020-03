In de Stadsschouwburg in Antwerpen is gisteravond Mamma Mia in première gegaan, de bekende musical die draait rond het werk van ABBA. Regisseur Stany Crets trok alle registers open. In de cast koos hij voor zijn partner Ann Van den Broeck, maar ook Tinne Oltmans en Michiel De Meyer kregen een prominente rol, naast meer verrassende namen als Johan Terryn en Evi Hanssen. De ticketverkoop voor Mamma Mia loopt als een trein. Er zijn al meer dan 50.000 zitjes verkocht. De musical loopt nog tot 12 april in de Stadsschouwburg.