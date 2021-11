De coronapas beroert: uitbaatster Den Engel geschokt door online haatcampagne

Café Den Engel op de Antwerpse Grote Markt is doelwit geworden van antivaxers. Wie er iets wil komen drinken, moet zijn Covid Safe Ticket tonen, maar dat het er plichtmatig wordt gevraagd, valt bij sommigen niet in goede aarde. Er is nu een oproep gelanceerd om het café voortaan te mijden en het zwart te maken. De uitbaatster is geschokt door die berichten en overweegt klacht in te dienen tegen de haatcampagne.