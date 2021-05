In april en mei zijn er opnames in Antwerpen voor de televisieserie Hidden Assets. Bij ons zal de serie te zien zijn op het streamingplatform Streamz in het voorjaar van 2022. Hidden Assests is een politiethriller die inzoomt op familie, macht en de verschrikkelijke gevolgen van grenzeloze hebzucht. In een onderzoek naar een moord en een aanslag werken de Ierse en de Antwerpse politie samen om een misdaadnetwerk op te rollen. De televisieserie is een productie van het Ierse Saffron Moon in coproductie met het Belgische Potemkino (A Quiet Passion en Cold Courage), in opdracht van de Ierse nationale televisie RTÉ en Acorn TV en met de steun van Screen Flanders. Streamz zal de serie hier uitzenden. Verder wordt Hidden Assets ook uitgezonden op RTÉ en op het Amerikaanse Sundance TV en streamingplatform Acorn TV. Er zijn 18 draaidagen in Antwerpen gepland. Er wordt onder andere gefilmd aan het MAS, aan de Lefebvrebrug met op de achtergrond het Havenhuis, in de haven, op de luchthaven en in verschillende hotels. De opnames zullen plaatsvinden met respect voor de geldende coronamaatregelen, volgens het Vlaams Protocol voor de audiovisuele sector. Filmcel stad Antwerpen De stad richtte haar filmcel op in 2001. Vorig jaar waren er 310 aanvragen om te filmen die goed waren voor in totaal 1015 draaidagen. Foto Belga