De Crem niet gewonnen voor 1 kilometer-regel, maar sluit afstandsbeperking niet uit

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) is niet gewonnen voor het idee dat uitstapjes in coronatijden binnen een straal van 1 kilometer rond de eigen woning moeten gebeuren. Maar hij sluit niet uit dat de Nationale Veiligheidsraad vrijdag toch een afstandsbeperking oplegt. Dat zegt zijn woordvoerder vandaag.

De voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, Nicholas Paelinck, vroeg dat de Nationale Veiligheidsraad, die morgen opnieuw bijeenkomt, duidelijkere regels zou opleggen over wandelen, lopen en fietsen. Het advies luidt nu dat alles in de nabijheid van je huis moet gebeuren en dat het niet in groep mag, maar volgens Paelinck is dat te vaag. 'Op basis hiervan kan de politie amper handhaven.

In Frankrijk, waar eveneens strenge coronamaatregelen van kracht zijn, zijn alle niet-essentiële verplaatsingen beperkt tot 1 uur per dag, 1 kilometer rond de woning. Alvast die laatste beperking vindt minister De Crem geen goed idee. 'In bepaalde gebieden is dat misschien wel mogelijk, maar op dichtbevolkte plaatsen is dat net onmogelijk. In woonblokken en appartementsgebouwen wonen soms honderden mensen samen. Als je de afstand van hun verplaatsing beperkt tot 1 kilometer, krijg je net het omgekeerde van wat je wil: het vermijden van contact', zegt de woordvoerder van De Crem. Hij benadrukt dat de maatregel ook niet gesteund wordt door de politie zelf.

Maar toch sluit De Crem niet uit dat er een afstandsbeperking komt. 'Wandelen, lopen, fietsen... We raden dat aan, maar het is nu niet het juiste moment om grote fietstochten te ondernemen. Iemand die in zijn eentje gaat fietsen stelt misschien geen probleem, maar als iedereen dat doet, kan het erg druk worden. Dit gaat bovendien in tegen de geest van de genomen maatregelen, die net tot doel hebben het sociale leven een aantal versnellingen lager te schakelen.'

